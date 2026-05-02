ترامب يُهاجم إلهان عمر: الصومال أسوأ بلد في العالم لكنها تُخبرنا كيف نُدير أمريكا

كتب : وكالات

07:02 ص 02/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا النائبة الديمقراطية إلهان عمر، واصفا الصومال بأنه أسوأ وأقذر بلد في العالم.

قال ترامب في تصريحات جديدة له عن عضو مجلس النواب الديمقراطية إلهان عمر: "أخرجوها من بلادنا، الصومال بلد قذر جدا، مقرف وقذر، إنه مكان فظيع، ليس لديهم أي شيء جيد، يقولون إنه أسوأ بلد في العالم، وهي تخبرنا كيف ندير الولايات المتحدة".

وتابع: "ليس لديهم سوى الجريمة، الفقر، التلوث، كل شيء هناك سيئ، لا شيء جيدا ثم تقول إن بلدنا أسوأ بلد في أي مكان في العالم".

ويشهد الصراع بين ترامب وعمر تصعيدا مستمرا منذ سنوات، إذ يهاجمها ترامب بشدة بسبب مواقفها اليسارية المتطرفة، سياسات الهجرة، وانتقاداتها لإسرائيل، واصفاً إياها بـ"الكارثة".

وفي فبراير 2026، اندلعت مواجهة علنية خلال خطاب حالة الاتحاد، إذ صرخت عمر في وجه ترامب متهمة إياه بـ"الكذب والقتل" ردا على اتهاماته للديمقراطيين بالفشل في حماية الحدود، مما أثار ذهول الكونجرس.

وبدأ العداء في 2019 عندما وصفها ترامب بـ"أحقر النواب" وطالب بطردها من الكونجرس، مستغلا خلفيتها الصومالية للتحريض ضد المهاجرين المسلمين، فيما تستمر إلهان عمر في وصف ترامب بـ"العنصري والفاشي"، خاصة في سياساته المالية والخارجية، مما يجعلها هدفه المفضل في حملاته الانتخابية، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ "التلاتة يا حبيبي".. سما المصري تحتفل بفوز النادي الأهلي على الزمالك
زووم

بـ "التلاتة يا حبيبي".. سما المصري تحتفل بفوز النادي الأهلي على الزمالك
ثلاثية أحلى من الدوري.. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي بالقمة
أخبار مصر

ثلاثية أحلى من الدوري.. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي بالقمة
توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
أخبار مصر

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران