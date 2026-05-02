هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا النائبة الديمقراطية إلهان عمر، واصفا الصومال بأنه أسوأ وأقذر بلد في العالم.

قال ترامب في تصريحات جديدة له عن عضو مجلس النواب الديمقراطية إلهان عمر: "أخرجوها من بلادنا، الصومال بلد قذر جدا، مقرف وقذر، إنه مكان فظيع، ليس لديهم أي شيء جيد، يقولون إنه أسوأ بلد في العالم، وهي تخبرنا كيف ندير الولايات المتحدة".

وتابع: "ليس لديهم سوى الجريمة، الفقر، التلوث، كل شيء هناك سيئ، لا شيء جيدا ثم تقول إن بلدنا أسوأ بلد في أي مكان في العالم".

ويشهد الصراع بين ترامب وعمر تصعيدا مستمرا منذ سنوات، إذ يهاجمها ترامب بشدة بسبب مواقفها اليسارية المتطرفة، سياسات الهجرة، وانتقاداتها لإسرائيل، واصفاً إياها بـ"الكارثة".

وفي فبراير 2026، اندلعت مواجهة علنية خلال خطاب حالة الاتحاد، إذ صرخت عمر في وجه ترامب متهمة إياه بـ"الكذب والقتل" ردا على اتهاماته للديمقراطيين بالفشل في حماية الحدود، مما أثار ذهول الكونجرس.

وبدأ العداء في 2019 عندما وصفها ترامب بـ"أحقر النواب" وطالب بطردها من الكونجرس، مستغلا خلفيتها الصومالية للتحريض ضد المهاجرين المسلمين، فيما تستمر إلهان عمر في وصف ترامب بـ"العنصري والفاشي"، خاصة في سياساته المالية والخارجية، مما يجعلها هدفه المفضل في حملاته الانتخابية، وفقا لروسيا اليوم.