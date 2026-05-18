ضربت عاصفة ترابية قوية مناطق واسعة من العراق والأردن، اليوم الإثنين، حيث تحولت السماء

إلى "اللون البرتقالي" الكثيف في عدة محافظات عراقية، وأدت إلى انعدام شبه تام للرؤية الأفقية.

اجتياح ترابي واسع النطاق في العراق

توسعت رقعة العاصفة الترابية العنيفة التي ضربت مناطق غرب العراق والمناطق الحدودية المشتركة

مع الأردن، لتمتد بكثافة من قضاء الرطبة ومحافظة الأنبار وتصل إلى العاصمة بغداد قبل أن تكمل طريقها بوضوح نحو محافظة بابل.

عاصفة غبارية تضرب محافظة الأنبار غربي العراق، بالتزامن مع تأثر منطقة التفنة في سوريا بموجة غبار كثيفة أدت إلى تدنّي مدى الرؤية وغيّرت أجواء النهار بشكل ملحوظ. #Iraq #Syria #DustStorm pic.twitter.com/V8vo5vDlzd — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 18, 2026

وجاء هذا التطور بعدما شهدت العاصمة بغداد وصولا تدريجيا للموجة الغبارية على مدار الساعات

الماضية حتى بلغت ذروتها القصيفة، مُسببة انعداما "شبه تام" في الرؤية الأفقية في العديد من الأحياء السكنية والطرق السريعة الرابطة بين المحافظات.

توثيق رقمي للأجواء البرتقالية وافتراضات الطقس

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومنصة "إكس" التي تُوثّق مئات المقاطع المصورة والفيديوهات

التي ترصد اللحظات الأولى لاجتياح الجدار الترابي لمدن وسط وعراق البلاد، حيث أظهرت المقارنات المرئية تحول الأجواء بالكامل إلى اللون البرتقالي والأحمر القاتم في محافظتي الأنبار وبابل.

كما أظهرت الفيديوهات المنشورة من قِبل سائقين على الطرق الخارجية توقف حركة السير بشكل

شبه كامل جراء التدني الحاد في مستوى الرؤية وسط مناشدات مستمرة بتوخي الحذر الصارم.

عاصفة غبارية كثيفة تضرب مدينة الرطبة و هي مدينة تقع في أقصى غرب #العراق، 🇮🇶 وتُعد قريبة من منطقة التقاء حدود ثلاث دول عربية هي:

الأردن 🇯🇴

السعودية 🇸🇦

سوريا 🇸🇾

يعني استعدوا للغبار 🚨 pic.twitter.com/1gOIptINcu — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 18, 2026

الجهات المختصة تحذّر المواطنين وتدعو للالتزام بالبيوت

دفعت الظروف الجوية السيئة الجهات الحكومية والمختصة، إلى إطلاق تحذيرات عاجلة دعت فيها

المواطنين والقرى الواقعة في مسار العاصفة إلى ضرورة الالتزام الكامل بالإرشادات الوقائية والابتعاد عن الأماكن المفتوحة مع البقاء في المنازل قدر الإمكان لحين تحسن الأجواء وعودة الاستقرار التدريجي للمناخ.

كما شملت التوجيهات سائقي المركبات في قضاء الرطبة ومركز محافظة الأنبار بضرورة تجنب السفر تماما على الطرق الخارجية طوال فترة تأثير الموجة.

استنفار طبي في مستشفيات النجف وتوجيهات عاجلة للتعامل مع حالات الاختناق

بالتزامن مع وصول التأثيرات الغبارية إلى أجزاء واسعة من البلاد، وجّه مدير عام دائرة

صحة النجف عبد الله محمد الغزالي إدارات المستشفيات في المحافظة برفع مستوى الاستعدادات الطبية والصحية إلى الدرجة القصوى، حسبما أفادت وكالة "شفق نيوز" العراقية.

وأكد الغزالي في بيان له، على أهمية المتابعة المباشرة لعمل ردهات الطوارئ وضمان تواجد

الأطباء والكوادر التمريضية بشكل كامل مع توفير مخزون إضافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لاسيما أسطوانات الأكسجين وجلسات الرذاذ الخاصة بالتعامل الفوري مع حالات الاختناق والربو والحساسية لضمان رعاية المواطنين بالسرعة الممكنة.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطنون تحسن الأحوال الجوية، تظل التحذيرات سارية في محافظات الأنبار وبغداد وبابل وعدة مناطق أردنية، مع دعوة عامة لتقليل الحركة خارج المنازل واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.