أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تجهيز طائراتها المقاتلة المنتشرة في الشرق الأوسط بأنظمة صاروخية جديدة مضادة للطائرات المسيّرة، في إطار تحركات عسكرية تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي وتقليل تكاليف التصدي للهجمات الجوية التي تنفذها المسيّرات الإيرانية في المنطقة.

صواريخ جديدة على مقاتلات "تايفون"

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ستُزوّد بنظام السلاح الدقيق المتقدم للقتل المعروف اختصاراً بـ"APKWS"، وهو نظام يتيح استهداف المسيّرات بدقة عالية وبكلفة أقل مقارنة بالصواريخ التقليدية المستخدمة حالياً.

خفض التكلفة وزيادة الكفاءة

وتسعى بريطانيا من خلال هذه الخطوة إلى تطوير وسائل اعتراض أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية، خاصة في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة "شاهد" منخفضة التكلفة في النزاعات الإقليمية، وما يفرضه ذلك من أعباء مالية وعسكرية على أنظمة الدفاع الجوي الغربية.