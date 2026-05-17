إعلان

بريطانيا تزود مقاتلاتها في الشرق الأوسط بأنظمة جديدة لمواجهة المسيّرات الإيرانية

كتب : وكالات

10:57 ص 17/05/2026

مقاتلة تايفون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تجهيز طائراتها المقاتلة المنتشرة في الشرق الأوسط بأنظمة صاروخية جديدة مضادة للطائرات المسيّرة، في إطار تحركات عسكرية تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي وتقليل تكاليف التصدي للهجمات الجوية التي تنفذها المسيّرات الإيرانية في المنطقة.

صواريخ جديدة على مقاتلات "تايفون"

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ستُزوّد بنظام السلاح الدقيق المتقدم للقتل المعروف اختصاراً بـ"APKWS"، وهو نظام يتيح استهداف المسيّرات بدقة عالية وبكلفة أقل مقارنة بالصواريخ التقليدية المستخدمة حالياً.

خفض التكلفة وزيادة الكفاءة

وتسعى بريطانيا من خلال هذه الخطوة إلى تطوير وسائل اعتراض أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية، خاصة في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة "شاهد" منخفضة التكلفة في النزاعات الإقليمية، وما يفرضه ذلك من أعباء مالية وعسكرية على أنظمة الدفاع الجوي الغربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقاتلات تايفون المسيّرات الإيرانية طائرات شاهد وزارة الدفاع البريطانية بريطانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شارع الفن".. الحكومة تدرس إغلاق شوارع في وسط البلد أمام السيارات "مؤقتًا"
أخبار مصر

"شارع الفن".. الحكومة تدرس إغلاق شوارع في وسط البلد أمام السيارات "مؤقتًا"
عيد ميلاد عادل إمام الـ86.. أبرز المحطات الفنية التي صنعت تاريخ "الزعيم"
زووم

عيد ميلاد عادل إمام الـ86.. أبرز المحطات الفنية التي صنعت تاريخ "الزعيم"
بسبب ذكرى الـ6-1.. عبدالواحد السيد ينفعل على خالد طلعت: "الجمهور مش مستحمل"
رياضة محلية

بسبب ذكرى الـ6-1.. عبدالواحد السيد ينفعل على خالد طلعت: "الجمهور مش مستحمل"
تصل إلى 17.25%.. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
أخبار البنوك

تصل إلى 17.25%.. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟.. الرئيس السيسي يُجيب
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة