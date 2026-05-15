أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب انتهاء زيارته إلى الصين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها على متن طائرة الرئاسة الأمريكية خلال عودته من الصين اليوم الجمعة، إن علاقته مع زعيم كوريا الشمالية "جيدة جداً".

وأضاف ترامب: "كما تعلمون، لدي علاقة جيدة جداً مع كيم جونج أون، علاقة هادئة جداً".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ناقش قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته إلى بكين.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، رفض ترامب الإجابة عن عدد المرات التي تحدث فيها مع زعيم كوريا الشمالية، قائلا: "لا يهم، أنا لا أخبرك بذلك".