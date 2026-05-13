تصعيد متجدد جنوب لبنان.. إسرائيل تستهدف مواقع لحزب الله وسيارات على طريق بيروت

كتب : محمد جعفر

12:49 م 13/05/2026

الجيش الاسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدد من مناطق جنوب لبنان، في تصعيد جديد رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل.

اتهامات بخرق اتفاق الهدنة

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه بدأ "مهاجمة بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية" في عدة مناطق جنوبية، متهماً الحزب بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع إنذارات بإخلاء قرى حدودية.

إنذارات عاجلة لسكان 6 بلدات

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه في وقت سابق الأربعاء تحذيرات عاجلة لسكان ست بلدات في منطقة صور جنوب لبنان، طالبهم فيها بالإخلاء الفوري تمهيداً لتنفيذ الغارات، فيما دعت بلدية العباسية السكان إلى التوجه نحو مركز نزوح مؤقت حفاظاً على سلامتهم.

استهداف سيارتين على طريق بيروت

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا سيارتين على الطريق السريع الذي يربط بيروت بجنوب البلاد، وتحديداً في منطقة الجية الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب العاصمة.

وأوضحت الوكالة أن الغارة الأولى استهدفت سيارة على أوتوستراد الجية، قبل أن تعقبها غارة ثانية على سيارة أخرى في الموقع ذاته بعد وقت قصير، من دون أن تعلن السلطات اللبنانية حتى الآن أي حصيلة رسمية للقتلى أو المصابين.

