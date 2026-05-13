قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن "مصر هي قلب العالم وأم الدنيا، وإننا نعيش بمصر في محبة كاملة بين المسلمين والمسيحيين".

جاء ذلك في حوار أجرته محطة الراديو الكرواتية "راديو كرواتيا" مع البابا تواضروس الثاني، في إطار زيارته الحالية لكرواتيا التي بدأت السبت الماضي.

وأعرب البابا تواضروس عن تطلعه إلى أن يكون لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقيمين في كرواتيا كنيسة يصلوا فيها.. وقال "نشكر قيادات الدولة في كرواتيا لاحتضانهم أبناء الكنيسة".

وأكد عراقة تاريخ الكنيسة القبطية، وقال: إن "الدوله تتعاون معنا، ونحن في مصر في محبة كاملة بين كل المسلمين والمسيحيين".

وشدد على أهمية الحوار في كل المجتمعات من أجل السلام.. واصفا العلاقات مع الكاثوليك بأنها "قوية"، وأنها بدأت منذ أكثر من 50 سنة، وتوجد جلسات حوار بين الكنيستين منذ أكثر من 20 سنة.

ولفت إلى أنه تم تحديد موعد "عيد القيامة"، في مجمع نيقية المسكوني الأول عام 325م. وتم التوافق على أن يكون كرسي الإسكندرية هو من يحدد موعد العيد، معربًا عن أمنياته أن يأتي اليوم الذي يحتفل به جميع المسيحيين بعيد القيامة، وإن اختلف موعده من عام لآخر.. داعيًا كل القادة في العالم إلى أن يعيشوا في سلام وحكمة وهو أمر مهم لكافة الشعوب.