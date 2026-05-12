أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن 11 دولة إفريقية جديدة انضمت، اليوم، إلى المبادرة التي تقودها فرنسا والمكسيك لتقييد استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الدول المؤيدة إلى 118 دولة.

وأوضح بارو، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان جاء خلال قمة «أفريكا فوروارد» المنعقدة في كينيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الشعوب من الفظائع الجماعية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وأخطر جرائم الحرب.وأضاف وزير الخارجية الفرنسي : “لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك لاستعادة فعالية الأمم المتحدة، التي يجب ألا تعوقها بعد الآن الاستخدامات التعسفية لحق النقض”، داعياً الدول التي لم تنضم بعد إلى المبادرة إلى الالتحاق بها.