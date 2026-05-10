قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي مارك كيلي، إن حالة مخزون الذخائر الأمريكية أصبحت "صادمة" في ظل الحرب مع إيران، مستشهداً بإحاطات وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" التي تفصل أنواعا محددة من الذخائر.

وأضاف كيلي في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي أس"، اليوم الأحد، أنه يعتقد أنه من الإنصاف القول إن مدى الاستنزاف الذي طال مخازن الأسلحة هذه يعد أمراً صادماً، لأن هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورّط الولايات المتحدة في هذا الصراع دون هدف استراتيجي، ودون خطة، أو جدول زمني محدد.

وأضاف كيلي: "ونتيجة لذلك، استهلكنا كميات هائلة من الذخائر، مما يعني أن الشعب الأمريكي بات أقل أماناً"، محذراً: "سواء تعلق الأمر بصراع في غرب المحيط الهادئ مع الصين أو في أي مكان آخر حول العالم، فإن الذخائر لدينا مستنزفة".

وأكد السيناتور الديمقراطي تصريحاته بالإشارة إلى المدة التي سيستغرقها تجديد هذا المخزون، قائلاً: "نحن نتحدث عن سنوات".