السفينة الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل الكناري.. والصحة العالمية: 10 رحلات جوية لإجلاء الركاب

كتب : وكالات

08:52 ص 10/05/2026

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الجهات المعنية ستنظم 10 رحلات جوية لإجلاء ركاب سفينة "إم في هونديوس" السياحية الموبوءة بفيروس هانتا القاتل والمتجهة إلى جزر الكناري.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي من حزيرة تينيريفي، اليوم الأحد، إن الرحلات ستوزع بواقع 6 رحلات مخصصة لنقل الركاب إلى دول الاتحاد الأوروبي، و4 رحلات للركاب القادمين من دول خارج التكتل.

وتتزامن هذه التصريحات مع وصول السفينة المنتظر إلى مياه جزر الكناري، إذ من المتوقع أن ترسو في ميناء جنوب تينيريفي في الليلة نفسها تمهيدا لبدء عملية إنزال دولية تشرف عليها السلطات الإسبانية.

وحرص رئيس المنظمة على طمأنة الجمهور، مشددا على أن فيروس هانتا "ليس فيروس كوفيد-19"، وأن خطر انتشاره منخفض.

وقال: "الوضع تحسّن بشكل عام"، في إشارة إلى تطورات الحالة الصحية على متن السفينة.

كانت السفينة "إم في هونديوس"، التي كانت تبحر من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر، قد شهدت تفشيا لفيروس هانتا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية 7 إصابات مؤكدة إلى جانب 3 وفيات.

يُذكر أن فيروسات هانتا تنتقل إلى البشر عن طريق القوارض، وتسبب مرضين رئيسيين: الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية، والمتلازمة الرئوية الناجمة عن فيروس هانتا، وفقا لروسيا اليوم.

