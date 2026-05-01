قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ما وصفه بمغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلف الولايات المتحدة نحو 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعادل أربعة أضعاف ما يتم الإعلان عنه.

وأوضح عراقجي، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة إكس، أن الأعباء غير المباشرة المترتبة على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة تفوق هذا الرقم بكثير، لافتاً إلى أن التكلفة الشهرية على كل أسرة أمريكية تبلغ نحو 500 دولار مع تزايد مستمر.

وأضاف أن شعار تقديم مصالح إسرائيل أولاً ينعكس، وفق تعبيره، على حساب مصالح الولايات المتحدة التي تأتي في المرتبة الأخيرة.