إعلان

عراقجي: مغامرة نتنياهو كلفت أمريكا 100 مليار دولار

كتب : وكالات

12:40 م 01/05/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ما وصفه بمغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلف الولايات المتحدة نحو 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعادل أربعة أضعاف ما يتم الإعلان عنه.

وأوضح عراقجي، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة إكس، أن الأعباء غير المباشرة المترتبة على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة تفوق هذا الرقم بكثير، لافتاً إلى أن التكلفة الشهرية على كل أسرة أمريكية تبلغ نحو 500 دولار مع تزايد مستمر.

وأضاف أن شعار تقديم مصالح إسرائيل أولاً ينعكس، وفق تعبيره، على حساب مصالح الولايات المتحدة التي تأتي في المرتبة الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران أمريكا بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة