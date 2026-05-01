شهدت زيارة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا برفقة زوجته الملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة، روجًا كبير بسبب استخدام ملك المملكة المتحدة الفكاهة والدعابة الدبلوماسية.

وجمعت زيارة الملك تشارلز الثالث التي استمرت أربعة أيام بين ثقل السياسة وخفة الظل، لتؤكد أن الدبلوماسية لا تقتصر فقط على الكلمات الرسمية والبيانات البروتوكولية، بل يمكن أن تصاغ أيضا بروح الفكاهة واللمسات الإنسانية.

الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا يزوران البيت الأبيض





وبينما استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة من الفعاليات الرسمية، برزت شخصية الملك بأسلوبه المرح وقدرته على توظيف الدعابة بذكاء، ما أضفى طابعا مختلفا على الزيارة، وجعلها محط اهتمام إعلامي واسع.

نكات تاريخية بروح معاصرة

لم تكن النكات التي أطلقها تشارلز الثالث مجرد لحظات عابرة، بل حملت في طياتها رسائل سياسية وتاريخية عميقة، عكست وإدراكا دقيقا لطبيعة العلاقة الخاصة بين البلدين التي تدهورت خلال الفترة الماضية بسبب خلافات رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر مع ترامب.

ماذا قال ملك بريطانيا أمام الكونجرس؟

خلال خطابه أمام الكونجرس، استهل الملك تشارلز حديثه بإشارة ساخرة إلى مرور 250 عامًا على إعلان استقلال الولايات المتحدة، قائلا مازحا: "أو كما نقول في المملكة المتحدة، هذا ليس سوى اليوم".

وأشار ملك بريطانيا إلى العلاقة التاريخية بين جورج واشنطن وجده الأكبر الملك جورج الثالث، مؤكدًا بطريقة ساخرة أنه لا يأتي في إطار "أي عمل استراتيجي خبيث"، في محاولة لطمأنة الحضور وإضفاء جو من الود.

دعابة بروتوكولية داخل الكونجرس

وتحدث تشارلز الثالث داخل الكونجرس عن عادة احتجاز عضو من البرلمان كـ"رهينة" رمزية خلال خطاب افتتاح البرلمان في قصر باكنغهام.

وبروح مرحة، سأل ملك بريطانيا الحضور في الكونجرس عما إذا كان هناك متطوع لتجربة هذا الدور، ما أثار موجة من الضحك، وكسر الجمود المعتاد في مثل هذه المناسبات الرسمية.

سخرية تاريخية على مائدة العشاء

وخلال عشاء رسمي في البيت الأبيض، واصل ملك تشارلز الثالث توظيف الدعابة، حيث قال إن العشاء كان "تحسنا على حفلة الشاي في بوسطن"، في إشارة ساخرة إلى الحادثة التاريخية الشهيرة التي شهدت احتجاج الأمريكيين على الضرائب البريطانية.

ورد ملك بريطانيا على تصريحات سابقة لترامب بشأن أن أمريكا أنقذت أوروبا بالكامل في الحرب العالمية، قائلا بشكل طريف: "إذا لم يكن الأمر يتعلق بنا، لربما كنتم تتحدثون الفرنسية".

لمسات شخصية ومزاح عائلي

وفي لحظة أخرى خلال العشاء، أضفى الملك طابعا شخصيا على حديثه، حين مازح بشأن ابنه الأمير ويليام، قائلاً إنه يعتقد أن والده "يحب الولايات المتحدة أكثر من بريطانيا".

ولاقت هذه المزحة تفاعلا كبيرا من الحضور وفي وسائل الإعلام الأمريكية، وأظهرت جانبا إنسانيا من شخصية الملك بعيدا عن الرسميات.

تبادل الدعابة مع ترامب

الطابع المرح لم يكن مقتصرا على ملك بريطانيا فقط، بل امتد إلى تفاعلاته مع ترامب، الذي أشاد بخطاب الملك أمام الكونجرس، واصفًا إياه بـ"الرائع"، بل ومازح بأنه استطاع أن يجعل الديمقراطيين يقفون للتصفيق، وهو أمر لم يتمكن هو من تحقيقه.

رسائل سياسية خلف النكات

ورغم الطابع الفكاهي، لم تخلُ كلمات الملك من رسائل ضمنية، حيث تطرق إلى أهمية التحالفات الدولية، خاصة حلف شمال الأطلسي، وأكد على قيم الديمقراطية والتوازن بين السلطات. وقد رأى بعض المراقبين أن هذه الإشارات تمثل ردودًا غير مباشرة على بعض مواقف الإدارة الأمريكية، لكنها قُدمت بأسلوب ذكي لا يثير الجدل.

رمزية الهدايا والزيارات



ضمن فعاليات الزيارة، قدم الملك تشارلز الثالث هدية للرئيس ترامب، تمثلت في جرس أصلي من غواصة بريطانية تعود للحرب العالمية الثانية تحمل اسم "ترامب 1944".

وشملت الزيارة جولات ميدانية، أبرزها زيارة نصب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في نيويورك، حيث وضع الملك والملكة إكليلًا من الزهور، بالإضافة إلى زيارة حديقة شيناندوا الوطنية، تأكيدا على اهتمامه بالقضايا البيئية.

