بعنوان "بطولات وانتصارات".. الإمارات توحد خطبة الجمعة الأولى بعد اتفاق إيران
كتب : وكالات
أفادت وكالة أنباء الإمارات وام، بأن خطبة الجمعة المقبلة في جميع مساجد الدولة ستحمل عنوان "الإمارات بطولات وانتصارات" .
وسبق وأكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً جماعياً حازماً وواضحاً في التعامل مع التحديات الإقليمية.
وأوضح قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن مواقف الإمارات الصريحة تجاه ما وصفه بالعدوان الإيراني على دول الخليج تعكس نهجاً قائماً على الوضوح، مشيراً إلى أن بيان وزارة الخارجية بشأن وقف إطلاق النار حظي بتأييد شعبي واسع.
وأضاف أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المجاملات، مؤكداً أن المصارحة أصبحت ضرورة في ظل التطورات المتسارعة، وأن تبني موقف جماعي واضح يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
لا يجب أن يستغرب المتابعون صراحة مواقف الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني على دول الخليج العربي، ومن ذلك بيان وزارة الخارجية بشأن وقف إطلاق النار والذي حظي بتقدير شعبي كبير. فهذا الوضوح ضروري بعد عدوان غاشم ومبيّت.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 9, 2026
لقد ولّى زمن المجاملات، وأصبحت المصارحة ضرورة، وموقفنا الجماعي…