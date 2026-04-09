بعنوان "بطولات وانتصارات".. الإمارات توحد خطبة الجمعة الأولى بعد اتفاق إيران

كتب : وكالات

03:19 م 09/04/2026

توحيد خطبة الجمعة غداً في مساجد الإمارات بهذا العن

أفادت وكالة أنباء الإمارات وام، بأن خطبة الجمعة المقبلة في جميع مساجد الدولة ستحمل عنوان "الإمارات بطولات وانتصارات" .

وسبق وأكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً جماعياً حازماً وواضحاً في التعامل مع التحديات الإقليمية.

وأوضح قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن مواقف الإمارات الصريحة تجاه ما وصفه بالعدوان الإيراني على دول الخليج تعكس نهجاً قائماً على الوضوح، مشيراً إلى أن بيان وزارة الخارجية بشأن وقف إطلاق النار حظي بتأييد شعبي واسع.

وأضاف أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المجاملات، مؤكداً أن المصارحة أصبحت ضرورة في ظل التطورات المتسارعة، وأن تبني موقف جماعي واضح يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات
زووم

بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات
طلب إحاطة يحيي أمل سيارات المصريين بالخارج.. هل تتجدد المبادرة؟
أخبار السيارات

طلب إحاطة يحيي أمل سيارات المصريين بالخارج.. هل تتجدد المبادرة؟
لبنان يتقدم بشكوى "عاجلة" إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
شئون عربية و دولية

لبنان يتقدم بشكوى "عاجلة" إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
البورصة تعلق التداولات يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم
اقتصاد

البورصة تعلق التداولات يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم
خدمة تتبع جديدة من النيابة.. كيف تستعيد هاتفك المسروق إلكترونيًا؟
حوادث وقضايا

خدمة تتبع جديدة من النيابة.. كيف تستعيد هاتفك المسروق إلكترونيًا؟

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
غدًا.. تمديد ساعات عمل المحلات والمولات والمقاهي حتى 11 مساءً
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"