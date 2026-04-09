غضب دولي ضد ضربات إسرائيل في لبنان وتحذيرات من انهيار التهدئة مع إيران

كتب : مصطفى الشاعر

11:01 ص 09/04/2026

لبنان

تصاعدت حدة الانتقادات الدولية ضد الهجمات الإسرائيلية "الواسعة" التي استهدفت لبنان يوم الأربعاء، وأسفرت عن مقتل 182 شخصا وإصابة 890 آخرين، وسط مخاوف حقيقية من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار "الهش" بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.


انقسام حول شمولية التهدئة


أدانت باكستان الهجوم بشدة، مؤكدة أن لبنان "مشمول" في اتفاق التهدئة الذي ساهمت في التوسط فيه.


وفي المقابل، تصر إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن الهدنة لا تنطبق على العمليات العسكرية ضد "حزب الله" في لبنان، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس.


تنديد أوروبي واسع


وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الضربات الإسرائيلية بـ"العشوائية"، معتبرا أنها تُشكّل تهديدا مباشرا لاستدامة وقف إطلاق النار.


ومن جانبها، وصفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الهجمات بأنها "مدمّرة للغاية"، مؤكدة رغبة بلادها في إدراج لبنان ضمن اتفاق التهدئة.


وفي سياق متصل، هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نظيره الإسرائيلي، معتبرا أن ازدراء نتنياهو للحياة والقانون الدولي أمر لا يمكن التسامح معه.

كما أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن تضامنه مع لبنان في اتصال هاتفي مع الرئيس جوزيف عون، واصفا الهجمات بأنها "غير مبررة"، مؤكدا استدعاء السفير الإسرائيلي لتجنب تحول لبنان إلى غزة ثانية.


مواقف عربية وإقليمية


أدانت وزارة الخارجية القطرية، الضربات التي وصفتها بـ"الشنيعة"، داعية المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف مجازرها الوحشية.


كما استنكرت تركيا الهجمات بأشد العبارات، متهمة حكومة الاحتلال بقيادة "نتنياهو" بتقويض الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام والاستقرار، تزامنا مع موجة انتقادات مماثلة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.


وتضع هذه التطورات الإدارة الأمريكية أمام "اختبار حقيقي" لقدرتها على ضبط إيقاع العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة مع إصرار تل أبيب على فصل جبهة لبنان عن مسار التفاهمات الأخيرة مع طهران، مما يفتح الباب أمام كافة الاحتمالات.

فيديو قد يعجبك



زيادة جديدة في أسعار زيوت توتال تصل إلى 560 جنيها بالعبوة الواحدة
أخبار السيارات

زيادة جديدة في أسعار زيوت توتال تصل إلى 560 جنيها بالعبوة الواحدة
"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
زووم

"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
"النوم المتقطع المستمر".. إليك تأثير الإنترنت على الجسم
نصائح طبية

"النوم المتقطع المستمر".. إليك تأثير الإنترنت على الجسم
التعليم تحدد آلية توزيع نماذج التقييمات الأسبوعية للطلاب
مدارس

التعليم تحدد آلية توزيع نماذج التقييمات الأسبوعية للطلاب
لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع
أخبار مصر

لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
غدًا.. تمديد ساعات عمل المحلات والمولات والمقاهي حتى 11 مساءً
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"