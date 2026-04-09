إعلان

إيران تحذّر من وجود ألغام بحرية في مضيق هرمز

كتب : د ب أ

10:43 ص 09/04/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا بشأن وجود ألغام بحرية في مضيق هرمز، مما يُعقّد جهود إعادة فتح الممر المائي في أعقاب وقف إطلاق النار بين طهران والولايات المتحدة.


ونشرت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري في وقت متأخر من أمس الأربعاء خريطة تظهر منطقة خطر ضمن ممرات الشحن الاعتيادية للمضيق.


وقالت القوات، إنه في ظل وضع الحرب بالخليج، يتعين على جميع السفن استخدام طريق بديل نحو الشمال بهدف تجنب " الاصطدام المحتمل بالألغام البحرية".


ويمتد الطريق الجديد الذي أوصى به الحرس الثوري على طول جزيرة "لاراك"، غير البعيدة عن الساحل الجنوبي لإيران.


وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أفادت بأنه خلال عام 2023، تم نقل نحو 30% من النفط المحمول بحرا في العالم عبر مضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا





إعلان

إعلان

