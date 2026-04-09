مراسل أكسيوس: دور السيسي في "هدنة إيران" يؤكد شراكته القوية مع ترامب

كتب : مصطفى الشاعر

10:16 ص 09/04/2026

الرئيس السيسى وترامب ارشيفية

أكد باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الدور الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إيران أظهر مرة أخرى أنه "شريك رئيسي" للرئيس دونالد ترامب عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية في الشرق الأوسط.


السيسي ركيزة دبلوماسية ترامب


أوضح مراسل أكسيوس، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن تحركات الرئيس السيسي لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار تُعزز مكانته كحليف استراتيجي للإدارة الأمريكية في معالجة أزمات المنطقة.


ثقل مصري في التوازنات الإقليمية


يرى مراقبون، أن نجاح التنسيق المصري الأمريكي في كبح جماح التصعيد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، حيث أظهرت التطورات الأخيرة أن الدولة المصرية تمتلك أدوات التأثير والقدرة على صياغة تفاهمات كبرى تضمن الاستقرار الإقليمي، وهو ما يجعل من الرئيس السيسي حليفا لا غنى عنه لإدارة ترامب في مواجهة الأزمات المشتعلة.


تكامل الدبلوماسية والردع


يأتي هذا الدور المصري "المتوازن" ليعزز من مسار الدبلوماسية التي ينتهجها البيت الأبيض، حيث تتقاطع الرؤى بين القاهرة وواشنطن حول ضرورة تأمين الملاحة الدولية ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة، مما يُرسخ مكانة مصر كحجر زاوية في أي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية في المنطقة.

