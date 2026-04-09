إعلان

منذ وقف إطلاق النار.. نيويورك تايمز: مضيق هرمز لم يشهد عبور أي ناقلة نفط أو غاز


كتب- محمد جعفر:

03:28 ص 09/04/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن بيانات قدمتها شركة Kpler العالمية لتتبع حركة السفن، أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي ناقلة نفط أو غاز منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يوم الثلاثاء، بينما تمكنت 4 سفن فقط تنقل بضائع جافة من المرور عبر الممر المائي.

قال مدير العلاقات الإعلامية في شركة Kpler، نيكوس بوثيتاكيس، إن بيانات حركة الملاحة تشير إلى أنه بغض النظر عن الوضع الرسمي للمضيق، فإنه "مغلق إلى حد كبير".

ولم تظهر، حتى يوم الأربعاء، مؤشرات قوية على عودة واسعة لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، رغم إعلان إيران والولايات المتحدة عزمهما تسهيل مرور السفن ضمن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار.

ويرى خبراء، أن حركة الملاحة قد تتزايد تدريجيًا إذا اقتنع مشغلو السفن بأن شروط المرور باتت واضحة وأن مخاطر الهجمات تراجعت، مشيرين إلى أن عودة حركة الشحن العالمية وتدفقات الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق عدة أشهر.

وبحسب الصحيفة، كانت إيران قد أغلقت المضيق خلال فترة الحرب، عبر زرع ألغام بحرية وتنفيذ هجمات متفرقة على السفن، في ممر بحري يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا وخُمس إمدادات الغاز العالمية.

ووفقًا لشركة Kpler، عبرت يوم الأربعاء ناقلة شحن مملوكة لشركة يونانية وسفينة ترفع علم ليبيريا المضيق، إلا أن البيانات لم تُظهر حتى الآن مؤشرات على تموضع واسع للسفن أو طوابير انتظار توحي باستعداد أعداد كبيرة للعبور.

قال ديميتريس أمباتزيديس، محلل المخاطر والامتثال في الشركة، إن "معظم مشغلي السفن ما زالوا مترددين".

في المقابل، ذكرت شركة S&P Global Market Intelligence أن هناك نحو 244 ناقلة نفط غرب المضيق و156 ناقلة شرق الممر المائي، وهو إحصاء يشمل فقط السفن التي كانت أجهزة التتبع الخاصة بها مفعّلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

