ترامب: الناتو لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه ولن يكون موجودًا إذا احتجنا إليه مرة أخرى

01:45 ص 09/04/2026

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، أن حلف الناتو لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودًا إذا احتجنا إليه مرة أخرى، بحسب سكاي نيوز.

كان ترامب قد أشار سابقا إلى أن الولايات المتحدة قد تدرس الانسحاب من الحلف الأطلسي بعد أن تجاهلت الدول الأعضاء في الناتو دعوته للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، الممر المائي الملاحي الحيوي، بعد أن أغلقته إيران.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردا على سؤال في وقت سابق الأربعاء بشأن ما إذا كان ترامب لا يزال يفكر في الانسحاب من الناتو، إن: "هذا موضوع ناقشه الرئيس، وأعتقد أنه سيكون موضوع نقاشه خلال ساعات قليلة مع الأمين العام للحلف مارك روته".

