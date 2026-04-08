ترامب: أمريكا حققت نصرا كاملا بعد اتفاق وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس، إن الولايات المتحدة حققت "نصرا كاملا وشاملا" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وتابع ترامب اليوم الأربعاء، في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية إنه يعتقد أن الصين دفعت إيران للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع إعلان بكين أنها بذلت جهودًا من أجل السلام في المنطقة.

وقبل وقتٍ قصير من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، والتي كان من المقرر أن تنتهي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة، أعلن ترامب موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.