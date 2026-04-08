نتنياهو: قرار تعليق الغارات ووقف الحرب لا يشمل لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الأربعاء، إن إسرائيل تدعم قرار ترامب بتعليق الغارات ضد إيران لمدة أسبوعين.

أضاف نتنياهو أن: " إسرائيل تدعم جهود الولايات المتحدة لضمان أن إيران لن تشكل أي تهديد بعد الآن للولايات المتحدة، لإسرائيل، لجيران إيران، وللعالم من خلال الأسلحة النووية، الصواريخ الباليستية، والإرهاب".

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل أنها ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف في المفاوضات القادمة".

وأشار نتنياهو إلى أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران.