إعلام عبري: انقطاع الكهرباء عن مدينة تل السبع بسبب صاروخ إيراني


كتب- محمد أبو بكر:

03:14 ص 08/04/2026 تعديل في 03:16 ص

هجمات إيرانية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن انقطاعًا في التيار الكهربائي وقع في عدد من الأحياء بمدينة تل السبع، عقب سقوط شظايا صاروخ إيراني في المنطقة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

ووافق "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، تعليمات لجميع الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لبيان تم تلاوته على قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بعد حوالي ساعتين من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

أحدث الموضوعات

"حطوا تحتها مليون خط".. تصريحات أسامة حسني تُثير غضب أهالي كفر الشيخ
أخبار المحافظات

"حطوا تحتها مليون خط".. تصريحات أسامة حسني تُثير غضب أهالي كفر الشيخ
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
زووم

مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
نصائح طبية

لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
نصائح طبية

في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
زووم

"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق