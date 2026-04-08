قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أشد المدافعين عن العمل العسكري في إيران من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه على الكونجرس الموافقة على أي اقتراح لإنهاء الحرب.

وأضاف: "فيما يتعلق باقتراح إيراني من عشر نقاط لإنهاء الحرب، أتطلع إلى مراجعته في الوقت المناسب وتقديمه إلى الكونجرس للتصويت عليه، كما فعلنا مع خطة العمل الشاملة المشتركة لأوباما"، بحسب سي إن إن.

وأوضح: "أريد أن أؤكد من وجهة نظري أنه يجب على الولايات المتحدة السيطرة على كل أونصة من حوالي 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب وإخراجها من إيران لمنعها في المستقبل من امتلاك قنبلة قذرة أو العودة إلى أعمال التخصيب".

وتابع: "يجب أن نتذكر أن إيران هاجمت مضيق هرمز بعد بدء الحرب، مما أدى إلى تدمير حرية الملاحة. ومن الآن فصاعداً، من الضروري ألا تُكافأ إيران على هذا العمل العدائي ضد العالم".

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قال إن الاقتراح يتضمن موافقة الولايات المتحدة على قبول تخصيب إيران لليورانيوم والاعتراف باستمرار سيطرتها على مضيق هرمز.