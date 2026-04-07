حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأمريكيين على تحميل حكومتهم المسؤولية عما وصفه بـ "الحرب العدوانية" ضد إيران.

قال بقائي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "يجب أن يعلم الشعب الأمريكي أن ما تفعله حكومته ضد إيران في غرب آسيا هو ظلم كبير وحرب غير عادلة وعدوانية".

وأضاف بقائي: "يجب على الشعب الأمريكي أن يحاسب حكومته على الأفعال والجرائم التي ترتكب باسمه".

يأتي هذا فيما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران مهددا بتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة بحلول منتصف ليل الثلاثاء، في حال عدم التوصل إلى اتفاق..

قال ترامب، إن كل جسر في إيران سيتم تدميره، وإن محطات توليد الطاقة ستتوقف عن العمل، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق مقبول قبل انتهاء المهلة المحددة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن التهديد بمهاجمة البنى التحتية الإنتاجية ومنشآت الطاقة في إيران يعد مثالا واضحا على جريمة الحرب والإبادة الجماعية.

بينما نقل موقع اكسيوس عن مصدر اسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على ترامب في مكالمة هاتفية يوم الأحد، لعدم المضي في وقف إطلاق النار في هذه المرحلة، معربا عن قلقه من المخاطر المرتبطة بهذه الخطوة، وفقا لروسيا اليوم.