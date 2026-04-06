ترامب: قد نفرض رسوماً على السفن العابرة لمضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك أفضل من السماح لإيران بالتحكم بهذه الرسوم.

علينا فرض رسوم عبور على السفن في هرمز

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "ماذا عن فرض رسوم مرور علينا؟ أفضل أن أفعل ذلك بدلاً من أن أتركهم يحصلون عليها"، في إشارة إلى سيطرة طهران على الممر المائي الحيوي.

ويأتي ذلك بعد أكدت إيران سيطرتها على الممر المائي الحيوي بفرض نظام رسوم جديد على ناقلات النفط الراغبة في المرور عبره، مؤكدة بذلك سيطرتها على الممر، وذلك بعد موافقتها الشهر الماضي على خطة رسمية لتعزيز ما وصفته بـ"سيادة إيران".

ترامب: لقد فزنا بحرب إيران

وقال ترامب إن نجاح الولايات المتحدة العسكري في الصراع يمنحها الحق في فرض رسوم مرور، مضيفاً: "لماذا لا نفعل ذلك؟ نحن المنتصرون. لقد فزنا. لقد هُزموا عسكرياً".

وعند سؤاله عن إمكانية إنهاء الحرب وفرض الرسوم على السفن العابرة، أوضح ترامب: "لدينا فكرة تتمثل في فرض رسوم مرور".

وأشار الرئيس إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز يعد شرطاً أساسياً لأي اتفاق محتمل مع إيران، مع تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق مقبول بالنسبة له الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مؤكداً: "جزء من هذا الاتفاق هو أننا نريد حرية حركة النفط وكل شيء آخر".