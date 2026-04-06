بعد قصف "جامعة شريف".. إيران لـ ترامب: القنابل الخارقة للتحصينات دليل على الجنون

كتب : مصطفى الشاعر

01:00 م 06/04/2026

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف

شن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا استخدام القنابل الخارقة للتحصينات في الهجوم الذي استهدف جامعة شريف التكنولوجية بأنه "رمز للجنون والجهل المطبق".

عارف لترامب: قوتنا في العقول لا في المباني

وفي رسالة وجهها عارف، وهو بصفته أستاذا في جامعة "صنعتي شريف"، أكد أن الإدارة الأمريكية لا تُدرك طبيعة القوة الحقيقية لإيران.

وأوضح محمد عارف، أن المعرفة والعلم في بلاده ليست مجرد مبانٍ خرسانية يمكن تدميرها بالقنابل والصواريخ، بل هي موجودة في عقول وأرواح النخبة والعلماء، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

عارف: استهداف الجامعات "محاولة يائسة" لكسر روحنا

شدد النائب الأول للرئيس الإيراني على أن الساتر أو الخندق الحقيقي الذي يحمي الدولة هو إرادة الأساتذة والنخب العلمية، مؤكدا أن استهداف الصروح الأكاديمية لن يزيد العلماء إلا إصرارا على مواصلة المسيرة.


ووصف محمد رضا عارف، الهجوم الأمريكي الصهيوني بأنه "محاولة يائسة لكسر الروح المعنوية" للشعب الإيراني عبر ضرب رموزه العلمية.


تضع هذه التصريحات "الحادة" العلاقة بين واشنطن وطهران على صفيح ساخن، حيث يعكس وصف نائب رئيس إيران لهجوم ترامب بـ "الجنون" وصول لغة الخطاب الدبلوماسي إلى طريق مسدود.

