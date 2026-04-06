إعلان

قيادة بحرية الحرس الثوري: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق بالنسبة لأمريكا وإسرائيل

كتب : مصراوي

07:53 ص 06/04/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق.

كتبت القيادة على منصة "إكس": "مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق، خاصة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل".

وأضاف: "القوات البحرية لحرس الثورة تستكمل الاستعدادات التشغيلية للخطة المبلغ عنها من قبل مسؤولي إيران للنظام الجديد في الخليج الفارسي".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بقصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.

وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وأدى تصاعد الصراع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، ترتفع أسعار الوقود في معظم البلدان.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب إيران بفتح مضيق هرمز في منشور جديد له على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد، مستخدما ألفاظا بذيئة.

وهدد ترامب إيران باستهداف البنية التحتية للطاقة والجسور إن لم تفتح مضيق هرمز يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
أخبار المحافظات

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
اقتصاد

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

