أكدت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق.

كتبت القيادة على منصة "إكس": "مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق، خاصة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل".

وأضاف: "القوات البحرية لحرس الثورة تستكمل الاستعدادات التشغيلية للخطة المبلغ عنها من قبل مسؤولي إيران للنظام الجديد في الخليج الفارسي".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بقصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.

وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وأدى تصاعد الصراع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، ترتفع أسعار الوقود في معظم البلدان.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب إيران بفتح مضيق هرمز في منشور جديد له على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد، مستخدما ألفاظا بذيئة.

وهدد ترامب إيران باستهداف البنية التحتية للطاقة والجسور إن لم تفتح مضيق هرمز يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لروسيا اليوم.