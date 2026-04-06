

وكالات

انطلقت فجر اليوم الاثنين، موجة صاروخية إيرانية كبيرة نحو مناطق الوسط والمركز في إسرائيل.

وتم سماع أصوات انفجارات ضخمة، إذ تحدث الإعلام الإيراني عن إطلاق 3 دفعات خلال 20 دقيقة.

وأطلقت إيران صواريخ عنقودية في هجومين استهدفا تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل، إذ أفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق 3 دفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال مدة 20 دقيقة، وسقطت الصواريخ بشكل مباشر في المركز لصاروخين على الأقل.

وأفاد الإعلام العبري بسقوط في مستوطنة مازكيرت باتيا جنوب شرق رحوفوت.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "يبدو أن الدفعة الأولى من الصواريخ التي أُطلقت من إيران باتجاه المركز قد تم اعتراضها، وأن الدفعة الثانية أطلقت صاروخاً انشطاريا سقط في منطقة مفتوحة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صواريخ انشطارية سقطت في بني براك ورمات غان وريشون لتسيون وشوهام في منطقة الوسط.

وأفادت منظومة الإسعاف الإسرائيلية بعدم وجود إصابات أو حوادث سقوط معروفة حتى الآن.

وأضافت في بيان: "تعالج الفرق الطبية بعض الحالات لأشخاص أصيبوا في طريقهم إلى المنطقة المحمية، بالإضافة إلى حالات أخرى عانت من الذعر".

وأفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإمكانية مغادرة المناطق المحمية، وفقا لروسيا اليوم.