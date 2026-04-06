لقد أضعنا المفاتيح.. سفارة إيران لدى زيمبابوي تسخر من مطالبة ترامب بفتح مضيق هرمز

02:36 ص 06/04/2026

ردت سفارة إيران لدى زيمبابوي بسخرية على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح مضيق هرمز.

كتبت السفارة في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أضعنا المفاتيح".

وعلقت على هذا المنشور السفارة الإيرانية لدى جنوب إفريقيا، قائلة: "همس إن المفاتيح تحت أصيص الزهور، لكننا لا نفتحه إلا للأصدقاء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب إيران بفتح مضيق هرمز في منشور جديد له على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، مستخدما ألفاظا بذيئة.

وهدد ترامب إيران باستهداف البنية التحتية للطاقة والجسور إن لم تفتح مضيق هرمز يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
أخبار العقارات

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
زووم

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
رياضة محلية

"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
شئون عربية و دولية

المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق