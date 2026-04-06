ردت سفارة إيران لدى زيمبابوي بسخرية على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح مضيق هرمز.

كتبت السفارة في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أضعنا المفاتيح".

وعلقت على هذا المنشور السفارة الإيرانية لدى جنوب إفريقيا، قائلة: "همس إن المفاتيح تحت أصيص الزهور، لكننا لا نفتحه إلا للأصدقاء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب إيران بفتح مضيق هرمز في منشور جديد له على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، مستخدما ألفاظا بذيئة.

وهدد ترامب إيران باستهداف البنية التحتية للطاقة والجسور إن لم تفتح مضيق هرمز يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لروسيا اليوم.