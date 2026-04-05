عرض التلفزيون الإيراني الرسمي، لقطات مصورة تظهر جثمان عسكري أمريكي بين حطام طائرات شاركت في مهمة لإجلاء طيار، أُسقطت طائرته قبل أيام في حرب إيران.

حرب إيران.. خسائر العتاد الجوي في عملية الإنقاذ

نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية معلومات تفيد بمقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال محاولة انتشال طاقم طائرة حربية سقطت داخل الحدود.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، أن العملية شهدت تدمير طائرتين من طرازي "إتش سي-130 جيه" و "إم سي-130 جيه"، فضلا عن مروحيتين من السرب 160 التابع للجيش الأمريكي، بعد تعرضها لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون جعلها غير قابلة للتحليق.

واعتبر الحرس الثوري الإيراني ما جرى "انتكاسة مهينة" تماثل عملية طبس عام 1980، مؤكدا في بيان صادر عن علاقاته العامة أن تكاملا بين الوحدات الجوفضائية والبرية وقوى الأمن الداخلي وقوات التعبئة "الباسيج" أسفر عن تحطيم الطائرات المتوغلة.

ويأتي هذا الموقف الإيراني لتفنيد الرواية الأمريكية وتأكيد وقوع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ضمن سياق صراع إيران وأمريكا المفتوح.

ترامب يعلن نجاح العملية رغم تداعيات حرب إيران

على الجانب الآخر، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الجيش أنجز مهمة وصفت بأنها واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جسارة في تاريخ البلاد، عقب استعادة العضو الثاني من طاقم المقاتلة "إف-15" التي أُسقطت في وقت سابق.

وتؤكد المعطيات أن الاشتباكات العنيفة التي واكبت محاولة الإنقاذ تزيد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي في ظل استمرار المواجهة المفتوحة وأزمة الثقة بين إيران وأمريكا.