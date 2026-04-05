التلفزيون الإيراني يرد على رواية الإنقاذ الأمريكية بـ"جثة جندي أمريكي"- صورة

كتب : محمود الطوخي

08:17 م 05/04/2026

إيران تكذّب رواية الإنقاذ الأمريكية

عرض التلفزيون الإيراني الرسمي، لقطات مصورة تظهر جثمان عسكري أمريكي بين حطام طائرات شاركت في مهمة لإجلاء طيار، أُسقطت طائرته قبل أيام في حرب إيران.

حرب إيران.. خسائر العتاد الجوي في عملية الإنقاذ

نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية معلومات تفيد بمقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال محاولة انتشال طاقم طائرة حربية سقطت داخل الحدود.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، أن العملية شهدت تدمير طائرتين من طرازي "إتش سي-130 جيه" و "إم سي-130 جيه"، فضلا عن مروحيتين من السرب 160 التابع للجيش الأمريكي، بعد تعرضها لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون جعلها غير قابلة للتحليق.

واعتبر الحرس الثوري الإيراني ما جرى "انتكاسة مهينة" تماثل عملية طبس عام 1980، مؤكدا في بيان صادر عن علاقاته العامة أن تكاملا بين الوحدات الجوفضائية والبرية وقوى الأمن الداخلي وقوات التعبئة "الباسيج" أسفر عن تحطيم الطائرات المتوغلة.

ويأتي هذا الموقف الإيراني لتفنيد الرواية الأمريكية وتأكيد وقوع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ضمن سياق صراع إيران وأمريكا المفتوح.

ترامب يعلن نجاح العملية رغم تداعيات حرب إيران

على الجانب الآخر، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الجيش أنجز مهمة وصفت بأنها واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جسارة في تاريخ البلاد، عقب استعادة العضو الثاني من طاقم المقاتلة "إف-15" التي أُسقطت في وقت سابق.

وتؤكد المعطيات أن الاشتباكات العنيفة التي واكبت محاولة الإنقاذ تزيد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي في ظل استمرار المواجهة المفتوحة وأزمة الثقة بين إيران وأمريكا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تستهدف 70% اكتفاء من اللحوم الحمراء بحلول 2029
أخبار مصر

مصر تستهدف 70% اكتفاء من اللحوم الحمراء بحلول 2029
"تحذير من فوضى اقتصادية".. كواليس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني
شئون عربية و دولية

"تحذير من فوضى اقتصادية".. كواليس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق