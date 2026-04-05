هل أسقطت إيران الطائرة الأمريكية باستخدام منظومة دفاع تركية؟.. رد رسمي

كتب : وكالات

02:30 م 05/04/2026

إسقاط F-15 في إيران

نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صحة مزاعم تحدثت عن إسقاط مقاتلة أمريكية "إف 15" بواسطة منظومة دفاع جوي تركية الصنع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.

وجاء النفي في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي، مساء أمس السبت، تطرق فيه إلى المزاعم التي تناقلتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي، ومفادها أن "تركيا زودت إيران بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ مضادة للطائرات المسيّرة"، وأن "مقاتلة أمريكية من طراز إف 15 التي أُسقطت في إيران الجمعة الماضي، تم استهدافها بواسطة نظام دفاع جوي محمول على الكتف من صنع تركي".

مزاعم لا أساس لها من الصحة

وأكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي، أن المزاعم الواردة في بعض حسابات التواصل الاجتماعي، "لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقيقة"، لافتا إلى أن هذه المزاعم "ما هي إلا حرب نفسية متعمدة وحملات تشويه تهدف إلى تقويض دور تركيا البنّاء في حل الأزمات الإقليمية وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام".

وأوضح أن "لتركيا موقفا قائما على صون السلام والاستقرار، وأن هذه الحملات الإعلامية التي تسعى للنيل من نجاح تركيا الدبلوماسي المعترف به دولياً، تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي".

وشدد البيان على وجوب عدم تصديق مثل هذه "المعلومات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام وزعزعة التوازن الدقيق في المنطقة".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
شئون عربية و دولية

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق