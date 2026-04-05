نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صحة مزاعم تحدثت عن إسقاط مقاتلة أمريكية "إف 15" بواسطة منظومة دفاع جوي تركية الصنع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.

وجاء النفي في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي، مساء أمس السبت، تطرق فيه إلى المزاعم التي تناقلتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي، ومفادها أن "تركيا زودت إيران بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ مضادة للطائرات المسيّرة"، وأن "مقاتلة أمريكية من طراز إف 15 التي أُسقطت في إيران الجمعة الماضي، تم استهدافها بواسطة نظام دفاع جوي محمول على الكتف من صنع تركي".

مزاعم لا أساس لها من الصحة

وأكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي، أن المزاعم الواردة في بعض حسابات التواصل الاجتماعي، "لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقيقة"، لافتا إلى أن هذه المزاعم "ما هي إلا حرب نفسية متعمدة وحملات تشويه تهدف إلى تقويض دور تركيا البنّاء في حل الأزمات الإقليمية وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام".

وأوضح أن "لتركيا موقفا قائما على صون السلام والاستقرار، وأن هذه الحملات الإعلامية التي تسعى للنيل من نجاح تركيا الدبلوماسي المعترف به دولياً، تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي".

وشدد البيان على وجوب عدم تصديق مثل هذه "المعلومات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام وزعزعة التوازن الدقيق في المنطقة".