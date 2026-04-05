البرادعي لـ حكومات الخليج: "تحركوا قبل أن يحول ترامب المعتوه المنطقة لكرة لهب"

كتب : محمد جعفر

01:43 م 05/04/2026

محمد البرادعي

ناشد الدكتور محمد البرادعي، الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حكومات دول الخليج العربي بالتحرك فوراً للحد من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.

وكتب البرادعي في حسابه على منصة إكس: "إلى حكومات الخليج: رجاء مجدداً القيام بكل ما في وسعكم قبل أن يقوم هذا المعتوه بتحويل المنطقة إلى كرة من لهب".

وأشار البرادعي في منشوره إلى تدوينة نشرها ترامب على منصة تروث سوشيال، حيث هدد إيران بمهلة 48 ساعة لإبرام اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 28 فبراير، محذراً من أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تدمير البنى التحتية الإيرانية ووقوع "الجحيم".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
شئون عربية و دولية

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

أخبار

المزيد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق