ناشد الدكتور محمد البرادعي، الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حكومات دول الخليج العربي بالتحرك فوراً للحد من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.

وكتب البرادعي في حسابه على منصة إكس: "إلى حكومات الخليج: رجاء مجدداً القيام بكل ما في وسعكم قبل أن يقوم هذا المعتوه بتحويل المنطقة إلى كرة من لهب".

وأشار البرادعي في منشوره إلى تدوينة نشرها ترامب على منصة تروث سوشيال، حيث هدد إيران بمهلة 48 ساعة لإبرام اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 28 فبراير، محذراً من أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تدمير البنى التحتية الإيرانية ووقوع "الجحيم".