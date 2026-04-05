الرئيس اللبناني: الدبلوماسية ليست استسلامًا.. ولا خوف من حرب أهلية في لبنان


كتب- محمد فتحي:

08:55 ص 05/04/2026

الرئيس اللبناني

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، إنه لا خوف من حرب أهلية في لبنان.

وأضاف في كلمة له صباح اليوم، أن لبنان تعمل على الاهتمام بالنازحين وتأمين مركز إيوائهم، لافتا إلى أن لبنان تريد الحفاظ على كرامة النازحين.

وأكد أن لبنان تجري اتصالات مع الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها قائلا: "لبنان يشهد حربا عبثية وإسرائيل تنتهك باعتداءاتها على المدنيين القانون الدولي".

وأكد الرئيس اللبناني، أن الدبلوماسية ليست استسلاما، وأن بلاده مع المفاوضات لوقف الحرب، لافتا إلى أن البعض فضّل جر لبنان إلى حرب لا صلة له بها وربط الحل بالوضع الإقليمي.

الرئيس اللبناني لبنان إسرائيل حرب أهلية في لبنان الدبلوماسية جوزيف عون

