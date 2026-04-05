روايات متضاربة حول تدمير طائرات أمريكية في إيران بعد إعلان واشنطن إنقاذ طيارها

كتب : مصراوي

08:29 ص 05/04/2026

أعمدة الدخان تتصاعد من طائرة أمريكية بإيران

وكالات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر أعمدة الدخان تتصاعد من طائرة أمريكية بإيران، إذ تضاربت الروايات حول سبب انفجار الطائرة التي كانت تعمل على إنقاذ طيارة المقاتلة المفقود.

قالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، إنه تم تدمير جسم طائر للعدو الأمريكي الذي كان يبحث عن طيار المقاتلة التي تم إسقاطها في منطقة جنوب أصفهان، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الإضافية لاحقا.

بدورها أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر بتعطل طائرتي نقل أمريكيتين داخل قاعدة نائية في إيران أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ.

وأشارت إلى أن الأوامر صدرت بتفجير الطائرتين المعطلتين داخل الأراضي الإيرانية لمنع الاستيلاء عليهما.

وكتب الصحفي الأمريكي جاك مورفي على منصة "إكس"، أن أحد عجلات طائرة C130 علق في الرمال عند نقطة إعادة التمركز الأمامية، مما دفع قوات "دلتا" الأمريكية للتدخل وتفجيرها.

كان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل في وقت سابق من اليوم الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم، أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت مقاتلته في إيران، وفقا لروسيا اليوم.

العثور على الطيار الثاني في إيران لطيار الثاني لعثور على الطائرة إف-15 حدة كوماندوز المتخصصة ائرة أمريكية إف-35 شر القوات الأمريكية في إيران نقاذ ثاني أفراد الطائرة إف-15 لطائرة إف-15 رامب تدمير طائرات أمريكية

شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
أخبار السيارات

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026

