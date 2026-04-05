انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر أعمدة الدخان تتصاعد من طائرة أمريكية بإيران، إذ تضاربت الروايات حول سبب انفجار الطائرة التي كانت تعمل على إنقاذ طيارة المقاتلة المفقود.

قالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، إنه تم تدمير جسم طائر للعدو الأمريكي الذي كان يبحث عن طيار المقاتلة التي تم إسقاطها في منطقة جنوب أصفهان، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الإضافية لاحقا.

بدورها أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر بتعطل طائرتي نقل أمريكيتين داخل قاعدة نائية في إيران أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ.

وأشارت إلى أن الأوامر صدرت بتفجير الطائرتين المعطلتين داخل الأراضي الإيرانية لمنع الاستيلاء عليهما.

وكتب الصحفي الأمريكي جاك مورفي على منصة "إكس"، أن أحد عجلات طائرة C130 علق في الرمال عند نقطة إعادة التمركز الأمامية، مما دفع قوات "دلتا" الأمريكية للتدخل وتفجيرها.

كان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل في وقت سابق من اليوم الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم، أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت مقاتلته في إيران، وفقا لروسيا اليوم.