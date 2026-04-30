لليوم الثاني على التوالي، جلس وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، في جلسة استماع وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بأنها حامية، لمناقشة طلب ميزانية البنتاجون البالغ 1.5 تريليون دولار المقدم إلى الكونجرس، وذلك في أول جلسة استجواب علنية له منذ بدء الحرب على إيران قبل نحو شهرين.

وشهدت الجلسة حضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين إلى جانب هيجسيث، فيما تأتي بعد جلسة مماثلة عقدها في مجلس النواب أمس الأربعاء، والتي شهدت احتجاجات مناهضة للحرب داخل أروقة الكونجرس.

بعض أعضاء الكونجرس يرتدون قمصانا يكتب عليها "السلام مع إيران"

وبدا المشهد اليوم الخميس، أكثر هدوءا في مجلس الشيوخ الأمريكي، مع وجود عدد محدود من الحضور الذين ارتدوا قمصانا وردية كتب عليها "السلام مع إيران".

وخلال الجلسة، أكد هيجسيث أن زيادة موازنة البنتاجون تهدف إلى ضمان قدرة القوات الأمريكية على مواجهة التهديدات المعقدة للأمن القومي، مشيرًا إلى أن طلب ميزانية الدفاع للعام المقبل يعكس إلحاح المرحلة الراهنة.

وزير الحرب الأمريكي ينتقد خصومه السياسيين

وانتقد الوزير الأمريكي خصومه السياسيين، معتبرًا أن "أكبر خطر نواجهه اليوم هو الديمقراطيون الانهزاميون الساعون لتقويض جهودنا ضد إيران".

هيجسيث: ترامب يقود مساعي لإبرام "اتفاق عظيم" مع إيران

وأشار هيجسيث، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود مساعي لإبرام "اتفاق عظيم" مع إيران، مؤكدًا أن عملية "الغضب الملحمي" حققت نجاحًا كبيرًا وأسهمت في إتاحة فرصة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة بناء جيش يزرع الرهبة في نفوس خصومها، مع التركيز على تحقيق الهيمنة في مجال الطائرات المسيرة.

وشدد هيجسيث، على أن إيران لن تتمكن من إعادة بناء قدراتها العسكرية، مؤكدًا استمرار الجهود لمنعها من الحصول على سلاح نووي، ومشيرا إلى أنها تتبع استراتيجية مشابهة لكوريا الشمالية عبر تطوير درع صاروخي.