تعود أكبر حاملة طائرات في العالم "يو إس إس جيرالد ر فورد" إلى الولايات المتحدة خلال أيام، بعد انتشار قياسي استمر أكثر من 300 يوم، شمل المشاركة في الحرب على إيران والقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الحاملة ستغادر منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، متجهة إلى مينائها في ولاية فرجينيا، ومن المقرر أن تصل في منتصف مايو المقبل.

وستتبقى في المنطقة حاملتا طائرات أمريكيتان، هما "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، و"يو إس إس أبراهام لينكولن".

والأسبوع الماضي، وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" إلى المنطقة، مما كان يعني نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003.

وحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" موجودة في المنطقة منذ يناير الماضي، مع تصاعد التوترات مع إيران.

وهذا الشهر كسرت "يو إس إس جيرالد فورد" الرقم القياسي الأمريكي لأطول انتشار بحري بعد حرب فيتنام، إذ استمر انتشارها نحو 10 أشهر بعد مغادرتها قاعدة نورفولك البحرية في يونيو من العام الماضي، وفقا لسكاي نيوز.