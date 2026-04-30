شاركت في حرب إيران والقبض على مادورو.. أكبر حاملة طائرات بالعالم تعود إلى الولايات المتحدة

04:15 ص 30/04/2026

يو إس إس جيرالد ر فورد

تعود أكبر حاملة طائرات في العالم "يو إس إس جيرالد ر فورد" إلى الولايات المتحدة خلال أيام، بعد انتشار قياسي استمر أكثر من 300 يوم، شمل المشاركة في الحرب على إيران والقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الحاملة ستغادر منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، متجهة إلى مينائها في ولاية فرجينيا، ومن المقرر أن تصل في منتصف مايو المقبل.

وستتبقى في المنطقة حاملتا طائرات أمريكيتان، هما "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، و"يو إس إس أبراهام لينكولن".

والأسبوع الماضي، وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" إلى المنطقة، مما كان يعني نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003.

وحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" موجودة في المنطقة منذ يناير الماضي، مع تصاعد التوترات مع إيران.

وهذا الشهر كسرت "يو إس إس جيرالد فورد" الرقم القياسي الأمريكي لأطول انتشار بحري بعد حرب فيتنام، إذ استمر انتشارها نحو 10 أشهر بعد مغادرتها قاعدة نورفولك البحرية في يونيو من العام الماضي، وفقا لسكاي نيوز.

حدث بالفن | وفاة والد حمدي الميرغني وتصرف غير لائق من أمير عيد في عزاء
وزارة الإسكان: طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين" اليوم لمحدودي الدخل
كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص

