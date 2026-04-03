"بأربعة صواريخ كروز".. الحرس الثوري يعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"

كتب : وكالات

12:06 ص 03/04/2026

استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ كروز من طراز "قدر 380" شمال المحيط الهندي.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الخميس، أن أي تحرك للأعداء في مضيق هرمز سيواجه برد حاسم من القوات البحرية.

وأضاف الحرس الثوري، أنه استهدف شركة "أوراكل" الأمريكية ردًا على محاولة اغتيال خرازي وزوجته.

وشدد الحرس الثوري، على أن أي تحرك للأعداء في مضيق هرمز سيواجه بردًا حاسمًا من القوات البحرية.

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
أخبار مصر

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
شئون عربية و دولية

"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
شئون عربية و دولية

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق