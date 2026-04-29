تفاصيل المذكرة القضائية في قضية المتهم بمحاولة اغتيال ترامب.. ماذا جاء فيها؟

كتب : مصراوي

08:28 م 29/04/2026

واشنطن (أ ب)

قال المحققون الأمريكيون، في مذكرة قضائية جديدة، اليوم الأربعاء، إن الرجل المتهم بمحاولة اقتحام حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقط صورة لنفسه في غرفته بالفندق قبل دقائق فقط من الهجوم، وكان يحمل حقيبة ذخيرة، ويرتدي حافظة لحمل سلاح على الكتف، وسكينا في غمده.

وكان كول ألين، البالغ من العمر 31 عاما، يرتدي بنطالا وقميصا أسودين، وربطة عنق حمراء عندما التقط الصورة داخل غرفته بفندق واشنطن هيلتون، حيث كان ترامب ومئات الصحفيين يجتمعون في حفل عشاء مساء السبت الماضي.

وألقي القبض على ألين، من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، عندما اندفع بقوة ليتجاوز حاجزا أمنيا قرب قاعة الاحتفال، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع عناصر الخدمة السرية المكلفين بتأمين الحدث.

وقال محامي ألين إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

ولم يصب ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، بأي أذى، وسارع فريقه الأمني إلى إبعاده سريعا عن المنصة.

وقال ترامب لاحقا، في البيت الأبيض بعد ساعتين من الهجوم، وهو آمن ودون إصابات ولا يزال يرتدي ملابسه الرسمية، "عندما تكون مؤثرا، يلاحقونك. وعندما لا يكون لك تأثير، يتركونك وشأنك"، مضيفا: "يبدو أنهم يعتقدون أنه تصرف بمفرده".

وقالت السلطات إنه بمجرد أن بدأ العشاء، حاول ألين الركض متجاوزا الحواجز الأمنية قرب القاعة الكبرى التي كانت تضم مئات الصحفيين وضيوفهم، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع عناصر الخدمة السرية المكلفين بتأمين الحدث.

وأضافت السلطات أن ألين كان بحوزته بندقية صيد عيار 12 اشتراها العام الماضي، ومسدسا نصف آلي عيار 0.38 اشتراه في عام 2023.

فيديو قد يعجبك



بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟
متحدث الوزراء: قانون موحد للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا
أمين الفتوى يحذر من عادة "النقوط" في الأفراح
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
خاص| المادة بـ 500 جنيه.. تطبيق نظام "الدور الثاني" بكليات جامعة الأزهر
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"