واشنطن (أ ب)

قال المحققون الأمريكيون، في مذكرة قضائية جديدة، اليوم الأربعاء، إن الرجل المتهم بمحاولة اقتحام حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقط صورة لنفسه في غرفته بالفندق قبل دقائق فقط من الهجوم، وكان يحمل حقيبة ذخيرة، ويرتدي حافظة لحمل سلاح على الكتف، وسكينا في غمده.

وكان كول ألين، البالغ من العمر 31 عاما، يرتدي بنطالا وقميصا أسودين، وربطة عنق حمراء عندما التقط الصورة داخل غرفته بفندق واشنطن هيلتون، حيث كان ترامب ومئات الصحفيين يجتمعون في حفل عشاء مساء السبت الماضي.

وقال محامي ألين إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

ولم يصب ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، بأي أذى، وسارع فريقه الأمني إلى إبعاده سريعا عن المنصة.

وقال ترامب لاحقا، في البيت الأبيض بعد ساعتين من الهجوم، وهو آمن ودون إصابات ولا يزال يرتدي ملابسه الرسمية، "عندما تكون مؤثرا، يلاحقونك. وعندما لا يكون لك تأثير، يتركونك وشأنك"، مضيفا: "يبدو أنهم يعتقدون أنه تصرف بمفرده".

وقالت السلطات إنه بمجرد أن بدأ العشاء، حاول ألين الركض متجاوزا الحواجز الأمنية قرب القاعة الكبرى التي كانت تضم مئات الصحفيين وضيوفهم، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع عناصر الخدمة السرية المكلفين بتأمين الحدث.

وأضافت السلطات أن ألين كان بحوزته بندقية صيد عيار 12 اشتراها العام الماضي، ومسدسا نصف آلي عيار 0.38 اشتراه في عام 2023.