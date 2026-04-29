مواجهة ساخنة في "الكونجرس الأمريكي".. سجال حاد بين هيجسيث والديمقراطيين بسبب حرب إيران

كتب : مصطفى الشاعر

07:43 م 29/04/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

شهدت جلسة الاستماع الجارية في "الكونجرس الأمريكي"، سجالا حادا بين النائب الديمقراطي جون جاراميندي، ووزير الحرب بيت هيجسيث، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجدوى من الصراع الحالي مع إيران.

مواجهة ساخنة في الكونجرس

انتقد جاراميندي، خلال الجلسة، اليوم الأربعاء، بشدة قرار الرئيس دونالد ترامب بشن الحرب على إيران، واصفا إياها بأنها "كارثة سياسية واقتصادية" على كافة المستويات، وهو ما عكس حالة الاستياء العميقة لدى التيار الديمقراطي من انفراد الإدارة بقرارات الحرب بعيدا عن التوافق التشريعي.

دفاع عن أهداف الحرب

في المقابل، رد الوزير هيجسيث بقوة على تلك الانتقادات، مؤكدا أن الشعب الأمريكي يدعم المهمة العسكرية الهادفة إلى حرمان إيران من امتلاك سلاح نووي.

وهاجم هيجسيث، تصريحات النائب الديمقراطي، معتبرا إياها خطابا "مرسلا وغير دقيق" واستخدم عبارات حادة لرفض وصف الصراع بـ"المستنقع"، مشددا على أن الإدارة تتحرك وفق استراتيجية واضحة لحماية الأمن القومي ومنع طهران من تحقيق طموحاتها النووية.

انقسام في الشارع الأمريكي

بالتزامن مع هذه المواجهة البرلمانية، أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز "نورك"، في شهر أبريل، استقرارا في مستويات التأييد الشعبي لسياسة ترامب تجاه إيران.

وأشار الاستطلاع إلى أن نحو ثلاثة من كل عشرة أمريكيين فقط يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع "الملف الإيراني"، وهي النسبة ذاتها التي سجلها استطلاع شهر مارس الماضي، مما يعكس انقساما حادا في الرأي العام الأمريكي تجاه جدوى الاستمرار في هذا الصراع المُكلف.

وتشهد أروقة الكونجرس "انقساما حادا" حول جدوى الخيارات العسكرية، وبينما تُصر إدارة ترامب على لغة الحزم والرقابة اللصيقة، يخشى المعارضون من أن تؤدي هذه السياسة إلى مواجهة شاملة يصعب التنبؤ بتبعاتها على المدى الطويل.

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي
