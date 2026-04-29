صعدت الولايات المتحدة لهجتها تجاه إيران، متهمة شبكات التمويل المرتبطة بقطاعها النفطي بلعب دور محوري في تأجيج التوترات الإقليمية وعرقلة حركة التجارة العالمية، في وقت لوّحت فيه بفرض عقوبات أوسع تستهدف المؤسسات المتورطة في تسهيل هذه الأنشطة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن ما وصفها بـ"شبكة التمويل الخفي الإيرانية" تساهم بشكل مباشر في دعم أنشطة النظام الإيراني التي تؤدي إلى تصعيد العنف في المنطقة، فضلا عن تأثيرها السلبي على انسيابية التجارة العالمية.

وأكد أن بلاده ستواصل تطبيق سياسة أقصى الضغوط على طهران، مشددا على أن وزارة الخزانة الأمريكية لن تتهاون مع أي جهة مالية تسهّل معاملات مرتبطة بالنفط الإيراني.

وأضاف بيسنت، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية قد تشمل مؤسسات مالية وشركات تدعم مصافي نفط، بما في ذلك تلك التي تستورد الخام الإيراني، في إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق الإجراءات لتشمل أطرافاً دولية.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل إيران، وتقويض قدرتها على الالتفاف على العقوبات، خصوصاً عبر شبكات غير رسمية أو معقدة.

وتعكس هذه التصريحات توجها أمريكيا متشددا في التعامل مع الملف الإيراني، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا للعربية.