انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الثلاثاء، قائلًا إنه "لا يعرف ما يتحدث عنه".



وجاء ذلك بعد أن قال ميرتس، في اليوم السابق، إن الولايات المتحدة "تتعرض للإذلال" من قبل إيران.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: "المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتقد أنه لا مشكلة في امتلاك إيران لسلاح نووي. إنه لا يعرف ما يتحدث عنه! إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا، فسيكون العالم كله رهينة.

أمريكا دخلت حربا غير محسوبة

وفي تصريحاته يوم الاثنين، خلال زيارة لمدرسة في مدينة مارسبرج وسط ألمانيا، قال ميرتس إن المسؤولين الأمريكيين دخلوا حربًا دون استراتيجية واضحة، واصفًا "القضية برمتها بأنها غير محسوبة على أقل تقدير".



وأضاف ميرتس، أن الإيرانيين "ماهرون في المفاوضات، أو بالأحرى ماهرون في عدم التفاوض، حيث يدفعون الأمريكيين للسفر إلى إسلام آباد ثم العودة دون نتائج".



كما قال إن "أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية، وخاصة من قبل ما يُسمى بالحرس الثوري"، معربًا عن أمله في أن ينتهي هذا الوضع في أسرع وقت ممكن.