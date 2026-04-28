قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن أمريكا لن تتمكن من إنهاء الحرب في إيران بسرعة، مشيرا إلى أن الإيرانيين أقوى مما يعتقد البعض وأنهم يذلون الولايات المتحدة.

أضاف ميرتس خلال نقاش مع طلاب في مارسبرج بمنطقة زاورلاند الألمانية: "أن الإيرانيين على ما يبدو أقوى مما كان يعتقد، ولأن الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو استراتيجية مقنعة حقا في المفاوضات".

تابع: "المشكلة في مثل هذه النزاعات هي أنه لا يكفي الدخول فيها فحسب، بل يجب أيضا الخروج منها لقد رأينا ذلك بشكل مؤلم للغاية في أفغانستان على مدار 20 عاما ورأيناه أيضا في العراق".

وانتقد ميرتس الولايات المتحدة قائلا: إنها دخلت الحرب في إيران من دون أي استراتيجية على الإطلاق" مضيفا أن ذلك يجعل إنهاء النزاع أكثر صعوبة، لا سيما وأن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة كبيرة - أو يمتنعون عن التفاوض بمهارة، وقال: "أمة بأسرها تتعرض للإذلال على يد القيادة الإيرانية".

وأضاف المستشار: "الوضع في الوقت الحالي معقد للغاية وهو يكلفنا الكثير من الأموال. هذا النزاع، هذه الحرب ضد إيران لها تأثيرات مباشرة على أدائنا الاقتصادي".

وأكد ميرتس، أن ألمانيا لا تزال متمسكة بعرضها المتمثل في استخدام كاسحات ألغام لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد محوريا لإمدادات النفط العالمية، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بوقف القتال مسبقا.

وجاءت زيارة المستشار إلى مدرسة "كارولوس ماجنوس" الثانوية في مارسبرج ضمن يوم مشروعات الاتحاد الأوروبي، الذي نظمت خلاله مدارس في أنحاء ألمانيا فعاليات تتعلق بالاتحاد الأوروبي.

وتم إطلاق هذا اليوم عام 2007 خلال الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، ومن بين عناصره الأساسية قيام ساسة بزيارات مدرسية لتعريف الشباب بالسياسات الأوروبية، وفقا لسكاي نيوز.