"بريق الأرملة المنتظرة".. ترامب وميلانيا يطالبان "إيه بي سي" بطرد المذيع جيمي كيميل

كتب : مصراوي

11:59 م 27/04/2026

ترامب وزوجته ميلانيا

نيويورك (أ ب)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم الاثنين، شبكة إيه بي سي التلفزيونية الأمريكية بإقالة المذيع جيمي كيميل، على خلفية دعابة أطلقها الأسبوع الماضي وصف فيها السيدة الأولى بأنها تتمتع بـ "بريق الأرملة المنتظرة".
وجاءت تعليقات كيميل خلال حلقة الخميس من برنامجه "جيمي كيميل لايف"، حيث قدم فقرة كوميدية تخيلية لما كان سيقوله في عشاء مراسلي البيت الأبيض. وهو الحدث الذي شهد توترا كبيرا بعد يومين، إثر محاولة شخص مسلح بسكاكين ومسدسات اقتحام قاعة الاحتفال في واشنطن، حيث كان يتواجد ترامب وزوجته ومعظم القيادات السياسية في البلاد.
وقالت ميلانيا ترامب في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تأييدا لاحقا من زوجها "أشخاص مثل كيميل لا ينبغي أن تُمنح لهم الفرصة لدخول منازلنا كل مساء لنشر الكراهية".
وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من شبكة إيه بي سي حول هذه المطالب.

دونالد ترامب ميلانيا ترامب المذيع جيمي كيميل بريق الأرملة المنتظرة

لماذا لم يتحدث محمود سعد مجددًا عن ضياء العوضي؟ "الإعلامي" يوضح السبب (فيديو)
بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت
"حان وقت الحساب".. مجدي الجلاد: لو كان الدم بلون الأهلي لقدم الجميع استقالته
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)

