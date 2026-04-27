وزير خارجية فرنسا يأمل في تأكيد دولي جديد لدعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

كتب : مصراوي

10:30 م 27/04/2026

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

باريس- (أ ش أ)

أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو،عن أمله في أن يسفر المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في نيويورك، عن إعادة تأكيد جماعي من قبل الدول الأطراف على دعمها لهذه المعاهدة.

جاء ذلك خلال لقائه مع روبرت فلويد، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على هامش أعمال المؤتمر، بحسب بيان صادر اليوم الإثنين، عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وجدد الوزير الفرنسي، خلال اللقاء، التأكيد على الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه بلاده لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مشددًا على التزام فرنسا بدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا، خلال اللقاء، الآراء بشأن أهمية الحفاظ على وقف التجارب النووية، والسبل الكفيلة بضمان استمراريته.

موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
