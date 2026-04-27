مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة: الصين وروسيا تتجاهلان معاناة دول الخليج من إيران

كتب : وكالات

08:05 م 27/04/2026

مايك والتز

قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن إيران أطلقت النار على جيرانها وعلى البنى التحتية المدنية في دول الخليج.

وأضاف المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في جلسة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، اليوم الإثنين، أن إيران ما زالت تحاول قتل مزيد من الأمريكيين.

وأوضح المندوب الأمريكي، أن طهران أطلقت آلاف الصواريخ والمسيرات على دول الخليج، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا تتجاهلان معاناة دول الخليج والاقتصاد الدولي.

ولفت والتز، إلى أن مضيق هرمز، خلافا لمزاعم إيران، ليس ملكا لها لتستخدمه كخندق أو ورقة مساومة، قائلاً "إنه يجب مساءلة النظام الإيراني على انتهاكه لقرارات مجلس الأمن".

وأشار المندوب الأمريكي، إلى أن إيران هددت بفرض رسوم، أو ما يعرف بالرشاوى، للسماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز.

وذكر المندوب الأمريكي، أن إيران تنتهك قانون البحار وتمارس القرصنة في مضيق هرمز، داعيا إلى تشكيل تحالف لضمان أمن الملاحة الدولية.

كما دعا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، العالم إلى الانضمام للدفاع عن حرية الملاحة الدولية.

فيديو قد يعجبك



الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
حوادث وقضايا

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز
المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 بيراميدز.. الدوري المصري.. بداية الشوط الثاني
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 بيراميدز.. الدوري المصري.. بداية الشوط الثاني
"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري
"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

حقيقة تعطل أحد قطارات الخط الثالث للمترو.. مصدر يكشف التفاصيل
حقيقة تعطل أحد قطارات الخط الثالث للمترو.. مصدر يكشف التفاصيل

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 بيراميدز.. الدوري المصري
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي