قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن إيران أطلقت النار على جيرانها وعلى البنى التحتية المدنية في دول الخليج.

وأضاف المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في جلسة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، اليوم الإثنين، أن إيران ما زالت تحاول قتل مزيد من الأمريكيين.

وأوضح المندوب الأمريكي، أن طهران أطلقت آلاف الصواريخ والمسيرات على دول الخليج، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا تتجاهلان معاناة دول الخليج والاقتصاد الدولي.

ولفت والتز، إلى أن مضيق هرمز، خلافا لمزاعم إيران، ليس ملكا لها لتستخدمه كخندق أو ورقة مساومة، قائلاً "إنه يجب مساءلة النظام الإيراني على انتهاكه لقرارات مجلس الأمن".

وأشار المندوب الأمريكي، إلى أن إيران هددت بفرض رسوم، أو ما يعرف بالرشاوى، للسماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز.

وذكر المندوب الأمريكي، أن إيران تنتهك قانون البحار وتمارس القرصنة في مضيق هرمز، داعيا إلى تشكيل تحالف لضمان أمن الملاحة الدولية.

كما دعا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، العالم إلى الانضمام للدفاع عن حرية الملاحة الدولية.