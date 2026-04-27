إعلان

وزير الخارجية الألماني يزور نيويورك لبحث تداعيات الحرب الإيرانية بالأمم المتحدة

كتب : د ب أ

09:56 ص 27/04/2026

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الإثنين، إلى نيويورك في زيارة تستمر يومين للأمم المتحدة، في ظل تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة والاقتصاد.

ومن المقرر أن يشارك الوزير فور وصوله اليوم في مناقشة بمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، حيث يلقي كلمة.

ومن المتوقع أن تتركز المناقشات على الوضع في مضيق هرمز المهم لنقل النفط والغاز، وكذلك أمن حرية الملاحة.

وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، من المخطط أن يشارك فاديفول بعد ذلك في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وكانت إحدى المبررات الرئيسية للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي هي حرمان طهران من القدرة على تصنيع قنبلة نووية.

ومن المقرر أيضا عقد محادثات بين فاديفول والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومسؤولين بارزين آخرين في المنظمة.

وخلال زيارته لنيويورك، يعتزم فاديفول أيضا إجراء محادثات مع عدد من نظرائه على خلفية ترشح ألمانيا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن يسعى إلى حشد الدعم لهذا الترشيح.

وذكر المتحدث، أن من الموضوعات الرئيسية للزيارة أيضا تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا ألمانيا

أحدث الموضوعات

تفاصيل المقترح الإيراني الجديد لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب مع أمريكا
شئون عربية و دولية

أخبار مصر

أخبار مصر

حوادث وقضايا

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

