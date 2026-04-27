علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على واقعة إطلاق النار في فندق هيلتون واشنطن، إذ أُقيم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن العنف لا مكان له في ديمقراطيتنا.

وكتب أوباما عبر حسابه على موقع "إكس": "بالرغم من أننا لا نمتلك بعد التفاصيل حول الدوافع وراء إطلاق النار الليلة الماضية في عشاء مراسلي البيت الأبيض، إلا أنه يتعين علينا جميعًا رفض فكرة أن للعنف أي مكان في ديمقراطيتنا، كما أنها تذكير محزن بالشجاعة والتضحية التي يظهرها عملاء خدمة الأمن السرية الأمريكية كل يوم، أنا ممتن لهم، وشاكر لأن الوكيل الذي أُصيب برصاصة سيكون بخير".

وأمس الأحد، أخرج أفراد الخدمة السرية بالبيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين من قاعة عشاء جمعية البيت الأبيض، بعدما سُمِعت أصوات إطلاق رصاص.

وخلال بث مباشر لفعاليات الحفل، انتظارًا لكلمة للرئيس الأمريكي، فوجئ الحضور بحالة من الفوضى لم تُعرَف أسبابها، سرعان ما أدت إلى استنفار أمني لأفراد جهاز الخدمة السرية الذين اعتلوا المنصة وقد أحاطوا بـ ترامب وهم يشهرون أسلحتهم، قبل أن يخرجوه إلى خارج القاعة.

وأظهرت مقاطع مُصوَّرة أفراد الخدمة السرية وهم يصطحبون ترامب إلى خارج القاعة التي يقام بها عشاء للمراسلين.

كما أظهرت مقاطع أخرى حاضرين من بينهم ترامب وهم يحتمون في أثناء العشاء إذ تم إخلاء قاعة الاحتفالات فورًا، إذ كان مئات الصحفيين البارزين والمشاهير والقادة الوطنيين ينتظرون خطاب ترامب، وفقا للغد.