إعلان

باراك أوباما يُعلق على إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. ماذا قال؟

كتب : وكالات

02:37 ص 27/04/2026

باراك أوباما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على واقعة إطلاق النار في فندق هيلتون واشنطن، إذ أُقيم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن العنف لا مكان له في ديمقراطيتنا.

وكتب أوباما عبر حسابه على موقع "إكس": "بالرغم من أننا لا نمتلك بعد التفاصيل حول الدوافع وراء إطلاق النار الليلة الماضية في عشاء مراسلي البيت الأبيض، إلا أنه يتعين علينا جميعًا رفض فكرة أن للعنف أي مكان في ديمقراطيتنا، كما أنها تذكير محزن بالشجاعة والتضحية التي يظهرها عملاء خدمة الأمن السرية الأمريكية كل يوم، أنا ممتن لهم، وشاكر لأن الوكيل الذي أُصيب برصاصة سيكون بخير".

وأمس الأحد، أخرج أفراد الخدمة السرية بالبيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين من قاعة عشاء جمعية البيت الأبيض، بعدما سُمِعت أصوات إطلاق رصاص.

وخلال بث مباشر لفعاليات الحفل، انتظارًا لكلمة للرئيس الأمريكي، فوجئ الحضور بحالة من الفوضى لم تُعرَف أسبابها، سرعان ما أدت إلى استنفار أمني لأفراد جهاز الخدمة السرية الذين اعتلوا المنصة وقد أحاطوا بـ ترامب وهم يشهرون أسلحتهم، قبل أن يخرجوه إلى خارج القاعة.

وأظهرت مقاطع مُصوَّرة أفراد الخدمة السرية وهم يصطحبون ترامب إلى خارج القاعة التي يقام بها عشاء للمراسلين.

كما أظهرت مقاطع أخرى حاضرين من بينهم ترامب وهم يحتمون في أثناء العشاء إذ تم إخلاء قاعة الاحتفالات فورًا، إذ كان مئات الصحفيين البارزين والمشاهير والقادة الوطنيين ينتظرون خطاب ترامب، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاولة اغتيال ترامب أوباما حفل مراسلي البيت الأبيض البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
لمسافة 4300 كيلومتر.. كيف كانت رحلة سلاح أُعد لمحاولة اغتيال ترامب؟
شئون عربية و دولية

لمسافة 4300 كيلومتر.. كيف كانت رحلة سلاح أُعد لمحاولة اغتيال ترامب؟
"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
من الكهوف إلى "قصر البادية".. حكاية تخزين الطعام عند بدو جنوب سيناء (صور)
أخبار المحافظات

من الكهوف إلى "قصر البادية".. حكاية تخزين الطعام عند بدو جنوب سيناء (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟