محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر صورة لمنفذ هجوم إطلاق النار بالبيت الأبيض

كتب : وكالات

06:47 ص 26/04/2026

دونالد ترامب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة قريبة وواضحة للشخص الذي يشتبه بأنه نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وأخرج أفراد جهاز الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا على عجل، من حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض ليل السبت، بعد سماع ‌أصوات إطلاق نار.

وبعد حوالي ساعة من إخراج ترامب ‌من ‌الحفل، نشر على منصة "تروث سوشال"، أن "مطلق النار ألقي القبض عليه".

وأضاف ترامب: "ليلة حافلة بالأحداث ‌في واشنطن، قام ‌جهاز ⁠الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع".

وفور سماع أصوات إطلاق النار، توقف الحاضرون ⁠في ‌العشاء عن الكلام على الفور، ⁠وبدأ الناس يصرخون "انبطحوا انبطحوا".

واحتمى مئات ⁠الضيوف أسفل الطاولات، بينما اندفع أفراد الخدمة السرية ⁠بزيهم القتالي إلى قاعة الطعام.

واحتمى ترامب وميلانيا خلف المنصة قبل أن يخرجهم أفراد الخدمة السرية على عجل.

واختبأ العديد من الحاضرين البالغ عددهم 2600 ‌شخص، بينما هرب موظفو الفندق إلى مقدمة قاعة الطعام، وفقا لروسيا اليوم.

