إعلان

بعد إطلاق النار في البيت الأبيض.. مسؤول أمريكي: ترامب وفانس وأعضاء حكومته بخير

كتب : مصراوي

04:15 ص 26/04/2026

ترامب وفانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


أخرج أفراد الخدمة السرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قاعة فندق هيلتون واشنطن أثناء عشاء للصحفيين، بعد سماع دوي إطلاق نار.

وأظهرت مقاطع فيديو أفراد الخدمة السرية يصطحبون ترامب إلى خارج القاعة، التي كانت تشهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ولم يتضح بعد الحادث الأمني الذي تسبب في إجلاء ترامب من القاعة.

كما تم إجلاء نائب الرئيس جي دي فانس، وأعضاء آخرين من إدارة ترامب.

وأظهر مقطع مصور من ‌حفل العشاء، ‌أن الحاضرين، ومن بينهم ترامب وأعضاء بارزين في إدارته، ⁠احتموا ⁠عقب سماع ⁠ضجيج مرتفع.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي طلقات خلال الحفل.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر مطلعة، أن مطلق النار اعتقل قبل أن يتمكن من دخول القاعة.

وأفاد مصدر لشبكة "سي إن إن"، أن ترامب وأعضاء إدارته بخير.

وأكد مراسل شبكة "إن بي سي" على منصة "إكس"، أن فندق هيلتون واشنطن تم إخلاؤه بعد الواقعة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وفانس إخراج ترامب من البيت الأبيض إطلاق نار في البيت الأبيض البيت الأبيض محاولة اغتيال ترامب فانس

أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

زووم

رياضة عربية وعالمية

حوادث وقضايا

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

