البيت الأبيض: إيران طلبت عقد اجتماع مباشر.. ويتكوف وكوشنر يتوجهان غدًا إلى باكستان

كتب : وكالات

08:40 م 24/04/2026

كوشنر وويتكوف

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيغادران غدًا صباحا إلى باكستان، مشيرة إلى أنه سيتم معرفة ما سيحدث بشأن مشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس.
وأضافت ليفيت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستتابع ما سيحدث بخصوص مشاركة فانس في المفاوضات، مؤكدة أن الجميع سيكون مستعدا للذهاب إلى باكستان إذا كان ذلك ضروريًا.

البيت الأبيض: ترامب يحرص على منح الدبلوماسية فرصتها

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن نائب الرئيس فانس لا يزال منخرطًا بعمق في مجريات العملية المتعلقة بإيران، موضحة أن إيران تواصلت وطلبت عقد اجتماع مباشر.
وأضافت أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجريان محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني بوساطة باكستان، معربة عن أملها في أن تكون المحادثة مثمرة وأن تسهم في دفع عجلة التقدم نحو اتفاق.
وأكدت كارولين ليفيت أن الرئيس دونالد ترامب يحرص على منح الدبلوماسية فرصتها، معتبرة أنها خياره الأول دائمًا.

البيت الأبيض إيران وأمريكا محادثات باكستان حرب إيران مفاوضات إيران وأمريكا

