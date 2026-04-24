خاضعة لعقوبات أمريكية.. ناقلة نفط مُحمّلة بخام إيراني تبدأ محاولة عبور مضيق هرمز

كتب : مصطفى الشاعر

12:51 م 24/04/2026

مضيق هرمز

بدأت ناقلة النفط العملاقة "يوري"، المُحمّلة بنحو مليوني برميل من الخام الإيراني، محاولة عبور مضيق هرمز اليوم الجمعة، تزامنا مع حالة الشلل الفعلي التي تفرضها واشنطن على حركة المرور في الممر المائي الاستراتيجي.

ظهور مفاجئ وتحرك نحو المضيق

بحسب بيانات منصتي تعقب السفن "كبلر" و"فورتيكسا"، فقد ظهرت السفينة "يوري" مجددا قبالة جزيرة سيري أوائل الأسبوع الجاري بعد انقطاع إشارتها لأيام، لتبدأ أمس الخميس تحركها الفعلي باتجاه المضيق، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج".

وكانت السفينة قد أتمت تحميل شحنتها الضخمة من جزيرة "خرج" الإيرانية، وهي مُدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2024 بسبب دورها في تصدير البترول الإيراني.

صدام الإرادات بين واشنطن وطهران

تعكس محاولة العبور حرص طهران على اختبار جدية الحصار الأمريكي المطبق على المضيق، خاصة بعد قيام القوات الأمريكية باعتراض ناقلتي نفط إيرانيتين مطلع الأسبوع الجاري.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الإيرانية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن إعادة توجيه 33 سفينة منذ بدء الحصار، في إشارة إلى استمرار التوتر الميداني في الممرات المائية الحيوية.

