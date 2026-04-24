شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، في تحدٍ واضح لإعلان تمديد وقف إطلاق النار الذي صدر عن واشنطن قبل ساعات.

تصعيد ميداني فجرا

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، بأن الغارات استهدفت بلدتي تولين وخربة سلم، بالإضافة إلى أطراف بلدة مجدل زون.

وأوضحت الوكالة، أن القصف طال منزلا في بلدة تولين، تلاه قصف مدفعي إسرائيلي استهدف البلدة ذاتها، في حين نفذ الطيران غارة ليلية استهدفت مرتفعات الريحان.

سباق بين التمديد والنيران

يأتي هذا التصعيد الميداني غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع إضافية، وهو الاتفاق الذي بدأ سريانه في منتصف أبريل الجاري.

سياق المواجهة

كانت التهدئة قد دخلت حيز التنفيذ عقب حملة عسكرية إسرائيلية مكثفة بدأت في الثاني من مارس الماضي، ردا على عمليات عسكرية شنها "حزب الله"، والتي جاءت بدورها عقب ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة استهدفت العمق الإيراني في الثامن والعشرين من فبراير الماضي.